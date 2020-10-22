Hayatının baharında 21 yaşında evine çok yakın bir mesafede öldürülen Hazal Tektaş'ın daha önce de Mehmet Ali Atış tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Hazal, sosyal medyada farklı farklı hesaplardan tehdit edildi. Hazal Tektaş'ın bu mesajlara cevap vermeden engellediği yakın çevresine de çok rahatsız olduğunu söylediği ifade edildi. Hazal'ın yakın çevresi bu mesajların Mehmet Ali Atış tarafından atıldığını belirtiyor. Mesajlardan birinde mutlaka konuşmaları gerektiği o konuşmanın son konuşma olacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
"SON KONUŞMA OLACAK!"
"Zeydan'ı hastaneye kaldırdıklarında sen hastanedeydin biliyorum yanına gelmedim. Beni zorlama daha fazla. Kafayı sıyıracağım, kendine acı bana değil. Hergün sizin oradayım, konuşacağız diyorum ya son konuşma olacak sen bilirsin ama konuşacağız o kesin. Yunanistan'a gideceğim virüs bitince konuşmalıyız."
"BABANI MI ARAMAMI İSTİYORSUN?"
"Anneni aradım babanı mı aramamı istiyorsun? Zelallerdesin biliyorum ama beni daha fazla delirtme. Pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama daha fazla."
"Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım giderim ondansonra bir ömür görmezsin yüzümü. Hayatını bitirme insan gibi konuşalım olmadı bir daha dönmem hayatından çıkarım."
Zeydan'ı hastaneye kaldırmışlar sen de oradaydın hastaneye gelecektim gelmedim, ailene açıklama yapamazdın. Yunanistan'a gideceğim konuşursak, son kez konuşalım istemezsen bir daha aramam son kez konuşalım. Ayın dokuzundan sonra nasıl istersen öyle yaparız."
Olayın olduğu gün Hazal'ın yaşı 19 olarak aktarılmıştı fakat talihsiz kızın en yakın arkadaşlarından O., Hazal'ın 26 Haziran 1999 doğumlu olduğunu ve 21 yaşında olduğunu aktardı. Öte yandan Hazal'ın daha önce de Mehmet Ali Akış tarafından tehdit edildiğini, kaçırıldığını söyleyen arkadaşı polisi aradıklarını katilin uzaklaştırma aldığını bu nedenle bir nebze rahatladıklarını ifade etti.
"SENİ UNUTAMIYORUM, BENİM OLACAKSIN"
21 yaşında hayatının baharında platonik aşığı tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı O. anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.
HİÇ SEVGİLİ OLMADILAR!
Hazal Tektaş ile katili Mehmet Ali Akış'ın hiçbir zaman sevgili olmadıklarını vurgulayan O., katilin platonik bir şekilde Hazal'ın peşinden koştuğunu bu kadar ileriye gideceğini tahmin etmediklerini kimsenin onu ciddiye almadığını en sonunda Hazal'ı öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
HAZAL HAYAT DOLUYDU...
21 yaşında en güzel yıllarında öldürülen Hazal Tektaş'ın hayat dolu birisi olduğunu aktaran arkadaşları sesinin çok güzel olduğunu çok güzel şarkı söylediğini, sevecen bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Öldürüldüğü gece Hazal ile hiç konuşmadığını belirten O., yaşananlardan sonra Hazal'ın ailesinin de kendilerine gelemediklerini ifade etti.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazal T.'nin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN GÜNGÖREN'DEKİ AVM'YE GİTTİ!
İşte Hazal'ın yakın arkadaşının açıklamaları...
"Hazal, Cumartesi günü saat 16:00 Güngören'deki Kale Center'a gideceğini söyledi. Annesinin komşusunun eşyalarını Kale Center'a götüreceğini belirtti. Akşam 17:00 - 18:00 arasında orada bir kafede oturdu. Ölümünden sonra annesi o gün komşusunun eşyalarını bırakacağından haberi olmadığını belirtti bu da acaba tehditler sonucunda Mehmet Ali Atış ile mi buluştuğunu düşünmemize neden oldu."
CİNAYET GECESİ NELER OLDU?
Hazal olay gecesi bir arkadaşıyla birlikte Emirgan'da kafede oturuyordu. Tatlı yedikten sonra sahilde yürüyüş yaptılar. Arkadaşı 'Dönelim mi?' dediğinde Hazal biraz daha yürümek istedi. Daha sonra 23:00 sularında Hazal Tektaş, Esenler'deki evinin sokağına geldi. Kapının önünde karşı komşusuyla sohbet eden Tektaş, 'Abla eve çıkmayacak mısın?' sorusuna 'Bu akşam ayaklarım hiç eve çıkmak istemiyor." yanıtını verdi.
EVİNİN YAKININDA ÖLDÜRÜLDÜ...
Ne olduysa o sıralarda oldu saat 00:15 civarında Mehmet Ali Atış ile birlikte yürürken görülen Hazal Tektaş dakikalar sonra öldürüldü. Olayda bir aracın olmadığını belirten Hazal'ın yakın arkadaşı genç kızın eviyle cinayet mahallinin arasında yürüyerek 20 dakika olduğunu Hazal ile katilin oraya beraber gittiğini söyledi. Bu esnada katilin Hazal'ı silah zoruyla gitmek istediği yere götürdüğü tahmin ediliyor.
DAHA ÖNCE HAZAL'I KAÇIRIP KAFASINA SİLAH DAYAMIŞ!
21 Eylül'de Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış ve iki arkadaşı tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı! Esenler Atışalanı'nda metruk bir binaya götürülen Hazal'a tehditler sıralayan katil kafasına silah dayayarak "Ya benim olacaksın, ya seni öldüreceğim artık her şey benim istediğim gibi olacak.' dedi.
Hazal yaşadığı bu dehşeti ailesine anlatamadı, yakın arkadaşlarına bu durumdan bahseden Hazal; "Labirent gibi yerlerden geçtik, yanında iki arkadaşı daha vardı beni zorla bir metruk binaya soktular. Sen benim olacaksın, ya seni öldüreceğim ya da beni seveceksin dedi. Ben o an öleceğimi düşündüm ve suyuna gitmeye başladım o esnada biraz yumuşadı ve sakinleşti. Annemi aramam lazım diyerek arkadaşımı aradım bu konuma polis göndermen lazım dedim biraz sonra polis geldi ve kurtuldum." dedi.
Hazal'ın arkadaşının paylaştığı bilgiye göre kaçırma olayından sonra Mehmet Ali Akış'ın aile fertleri karakola geldi ve Akış'ı oradan aldı.
Esenler'de yaşanan bu olayın ardından Hazal Tektaş, Mehmet Ali Atış'tan şikayetçi oldu. Şiyetin ardından uzaklaştırma kararı alındı. Bu olaydan sonra psikolojisi bozulan Hazal Tektaş uzun süre evden çıkmadı. Yine yakın arkadaşının anlattıkları şu şekilde;
GİZLİ GEÇİTTEN GEÇİRİLDİ!
"Kafasına silah dayanması üzerine Hazal çok paniklemiş. Polislerin olay yerine gelmesinden sonra rahatlayan Hazal, bir türlü sesini onlara duyuramadı. Kaçırıldığı inşaat o kadar labirent gibiymiş ki polislerin sesi içeriye geliyor fakat onun sesi dışarıya gitmiyordu. Kaçırıldığı yerde gizli bir geçidin olduğunu da anlatmıştı."
Tam da 21 Eylül gecesi Hazal'ın sosyal medya hesabına gelen bir mesaj yaşananları gözler önüne serdi: "Mehmet nerede polis molis dediler ne oldu?" Gece yarısı gelen bu mesajın Mehmet Ali Atış'ın yakın çevresinden birisinden geldiği ifade edildi.
Hazal'ın kaçırıldığından çok yakın arkadaşları haricinde ailesinin haberi olmadığı belirtildi.