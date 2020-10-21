Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.10.2020 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 09:02
    ABONE OL

    Sokak ortasında katledilen 'ın son mesajları ortaya çıktı

    haberi... 'da sokak ortasında katledilen 'ın, tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı. Hazal'ın e kurban gitmesinin ardından yakın arkadaşı Beste T., Hazal'ın ölümünden bir süre önce katil zanlısı tarafından alıkonulduğunu ve arkadaşının kendisine attığı mesajları gösterdi. Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" mesajını attığı görüldü.

    Sabah
    İşte Hazal'ın son mesajı

    19 yaşında cinayete kurban giden Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşı Beste T., genç kadının ölümünün ardından konuştu. Beste T. arkadaşının uzunca bir süredir tehdit edildiğini ifade ederken 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış'ın Hazal'ı, cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajları ortaya çıkarttı.



    DEFALARCA TEHDİT: O ÇOCUK YİNE GELDİ...
    Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" mesajını attığı görüldü.



    Ayrıca Hazal'ın defalarca Mehmet Ali Atış tarafından tehditlere maruz kaldığı ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğu bildirildi. Beste T., Hazal'ın mesajlarıyla birlikte zanlı hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.



    'AİLESİ İÇİN KORKUYORDU'
    Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a 'ya beni öldür ya da benim ol' demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu.



    Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. "

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sokak ortasında katledilen Hazal Tektaş'ın son mesajları ortaya çıktı