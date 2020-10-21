



'AİLESİ İÇİN KORKUYORDU'

Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a 'ya beni öldür ya da benim ol' demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu.