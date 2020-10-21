Tertemiz ceza (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

"Bu yılın sonu ve en azından 2021 yılının başına kadar, salgın tehdit olmaya devam edecek ve durum daha da kötüye gidecek" dedi. Aşının ise 2021 yılıyla kullanıma gireceğini söyledi



VAY ANASANI

Covid-19 kabusu uzaya çıktı! Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA Astronotu Chris Cassidy, altı aylık görevini tamamladı. Bugün dünyaya dönmesi beklenen Cassidy, maske alıştırması bile yaptı.

O anları, sosyal medyada "Çarşamba günü eve döndüğümde yeni gerçekliğe alışmak için kendimi eğitiyorum" notuyla paylaştı.