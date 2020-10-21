Tertemiz ceza (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Coronavirüs'ten korkan yurdum insanı tedbirleri artırdı. Bursa İnegöl'de yaşayan Mustafa Diricanlı, iki ay önce polis çevirmesine takıldı. 0.56 promil alkollü çıktı! Ehliyetine el konulurken bin 228 lira para cezası uygulandı. Çevirme öncesi kolonya sürdüğünü söyleyen sürücü, "Hayatımda alkole el uzatmadım. Kolonyayla dezenfekte etmekten ziyade başımıza bela oldu. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.
NASIL BİLLİYOR
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs salgınını yıllar öncesinden bildi. Virüsün dünyaya yayılmasının ardından aşı çalışmalarına yöneldi. Dün katıldığı zirvede pandeminin daha da kötüye gideceğini söyledi.
"Bu yılın sonu ve en azından 2021 yılının başına kadar, salgın tehdit olmaya devam edecek ve durum daha da kötüye gidecek" dedi. Aşının ise 2021 yılıyla kullanıma gireceğini söyledi
VAY ANASANI
Covid-19 kabusu uzaya çıktı! Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA Astronotu Chris Cassidy, altı aylık görevini tamamladı. Bugün dünyaya dönmesi beklenen Cassidy, maske alıştırması bile yaptı.
O anları, sosyal medyada "Çarşamba günü eve döndüğümde yeni gerçekliğe alışmak için kendimi eğitiyorum" notuyla paylaştı.