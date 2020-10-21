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    • 21.10.2020 10:29
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    Son dakika: ları başladı! İşte başvuru adresi ve son başvuru tarihi

    Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı () ları başladı. Adaylar, Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.

    Öğrenciler dikkat! Başvurular başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin () sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.

    Sınava lar, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

    Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.

    Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

    Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: YÖKDİL başvuruları başladı! İşte başvuru adresi ve son başvuru tarihi