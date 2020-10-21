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    • 21.10.2020 10:34
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    , 400'e yakın askerin bulunduğu Ermeni taburunu yok etti

    'ın Ermeni işgalinde olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son olarak yaklaşık 400 Ermeni askerinin bulunduğu 556. alayın tamamına yakınının yok edildiğini duyurdu.

    Ermenistan'ın büyük kaybı! Azerbaycan, orayı imha etti

    Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor.

    400 ASKERİN BULUNDUĞU ALAYIN TAMAMINA YAKINI İMHA EDİLDİ
    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği aktarıldı. Öte yandan "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi" ifadeleri ile son gelişmeler aktarıldı.

    ERMENİSTAN, KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLYOR
    Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    100'ÜN ÜZERİNDE YERLEŞİM YERİ KURTARILDI
    Sahada kaybeden Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında bugüne kadar 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 291 sivil de yaralandı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırılarının ardından karşı taarruza geçti. Bugüne kadar 100'ün üzerinde yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.
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