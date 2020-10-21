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    • 21.10.2020 10:32
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    Son dakika: 'de yetkilisine silahlı saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi

    Son dakika haberine göre 'nca 'in Aden şehrinde görev yapan yetkilisi 'a gerçekleştirilen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

    DHA
    Türk Kızılay yetkilisine saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak'a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yemen'de Türk Kızılay yetkilisine silahlı saldırı! Dışişlerinden açıklama geldi