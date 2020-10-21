Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak'a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.