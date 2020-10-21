YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2020 YÖKDİL başvuruları alınmaya başlandı. Akademide kullanılan puan türlerinden birisi olan YÖKDİL puanını almak isteyen öğrenciler 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? Adayların başvuru öncesinde HES kodu alması gerekiyor.