YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2020 YÖKDİL başvuruları alınmaya başlandı. Akademide kullanılan puan türlerinden birisi olan YÖKDİL puanını almak isteyen öğrenciler 2020 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? Adayların başvuru öncesinde HES kodu alması gerekiyor.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Bu sınav için adaylardan 130 TL başvuru ücreti talep edilecek.
Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym" adresinden ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilecek.