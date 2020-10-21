Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sözleri! 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedir?

21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedir? Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sözleri arama motorlarında günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Basın mensuplarının kutladığı bu anlamlı günde sosyal medyadan da mesajlar paylaşılıyor. Bir mesaj göndermek isteyenler de Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sözlerini araştırıyor.
DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?
Dünya çapında gazetecilere armağan edilmiş olan üç özel gün vardır. Milattan önceki dönemlere dayanan gazete sayesinde insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, PTT idaresine 1960 yılında pul bastırmıştır, bu nedenle 100.yıl anısı da taşımaktadır.
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!
Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan değerli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim.
Mesleğini onurla icra eden basın emekçilerinin21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutluyorum.
Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.
Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.
Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.