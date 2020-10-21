Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sözleri! 21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedir?

21 Ekim Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedir? Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sözleri arama motorlarında günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Basın mensuplarının kutladığı bu anlamlı günde sosyal medyadan da mesajlar paylaşılıyor. Bir mesaj göndermek isteyenler de Dünya Çalışan Gazeteciler Günü mesajları sözlerini araştırıyor.

DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya çapında gazetecilere armağan edilmiş olan üç özel gün vardır. Milattan önceki dönemlere dayanan gazete sayesinde insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, PTT idaresine 1960 yılında pul bastırmıştır, bu nedenle 100.yıl anısı da taşımaktadır.