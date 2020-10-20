Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1'i Kandil kadrosunda olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4nTzL3XFLQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020