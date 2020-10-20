Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2020 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2020 15:12
    ABONE OL

    SON DAKİKA: bölgesinde 4 terörist

    Son dakika haberi... bölgesinde biri kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 /’li terörist tarafından .

    PKK'ya ağır darbe! 4 terörist etkisiz

    Milli Savunma Bakanlığı, Harekatı bölgesinde 1'i kadrosunda olmak üzere 4 /'li teröristin ğini açıkladı.
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi