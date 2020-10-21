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    • 21.10.2020 Gazete
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    , 'li ajanı paket etti

    , ’nin iç ve dış siyaseti ile ilgili bilgiler toplayarak servis eden () ajanı isimli ajanı paket etti.

    Ajan 'war'
    'de 'in operasyonu ile yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri () ajanı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkındaki detaylar ortaya çıktı. asıllı vatandaşı olan Al Astal, 2006'da 'e sızdı. 2013'te Türkiye'ye geldi. Tespitlere göre gazeteci kılığında 11 yıl BAE adına faaliyet gösterdi.



    Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde elde ettiği bilgileri BAE'ye gönderdi. 21 bin lira civarında aylık aldığı tespit edildi.
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    Haberler Güncel MİT, BAE'li ajanı paket etti