Türkiye'de MİT'in operasyonu ile yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ajanı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkındaki detaylar ortaya çıktı. Filistin asıllı Ürdün vatandaşı olan Al Astal, 2006'da Müslüman Kardeşler'e sızdı. 2013'te Türkiye'ye geldi. Tespitlere göre gazeteci kılığında 11 yıl BAE adına faaliyet gösterdi.
Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde elde ettiği bilgileri BAE'ye gönderdi. 21 bin lira civarında aylık aldığı tespit edildi.
Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde elde ettiği bilgileri BAE'ye gönderdi. 21 bin lira civarında aylık aldığı tespit edildi.