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    • 21.10.2020 11:56
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    'da 8 bin 840 litre ele geçirildi!

    Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, tarafından yapılan operasyonlarda 8 bin 840 litre ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemi ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

    AA
    Çorum'da binlerce litre sahte içki ele geçirildi!

    'da jandarma ekiplerince 8 bin 840 litre ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, , halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadeleye yönelik operasyon başlattı.

    Operasyon kapsamında, Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüphelinin evleri ve eklentilerinde yapılan aramada, 8 bin 820 litre şarap, 20 litre rakı ve 2 kilogram 800 gram anason ele geçirildi.

    Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemi ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

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    Haberler Güncel Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi!