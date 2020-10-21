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    • 21.10.2020 11:45
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    İYİ Parti'de işler iyice karıştı! 'in çağrısına muhaliflerden ret!

    İYİ Parti’de kurultay sonrası gerilen ipler partiyi dağılma noktasına getirdi. Son olarak ’ın itirafı parti içinde yaşananları gözler önüne sermişti. İYİ Parti Genel Başkanı , partiye saldırı olduğunu öne sürerek, 'Birlik olalım' çağrısında bulundu. Akşener'in 'birlik' çağrısına parti içi muhaliflerden ret geldi.

    Meral Akşener'in çağrısına muhaliflerden ret!

    İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultay sonrası başlayan kriz, partiyi bölünme noktasına getirdi. Genel İdare Kurulu leri için tarafından hazırlandığı iddia edilen 'Seçilmeyecekler Listesi' fitili ateşledi. Listedeki isimler sosyal medya hesaplarından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

    Muhalif isimlere destek veren 20'ye yakın vekil Başkanlık Divanı seçimlerinde Koray Aydın'ın dışarıda bırakılmasını talep etti. Akşener, kısa süre içinde kararını verdi, tavrını Aydın'dan yana koydu. Aydın bu yıl da, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 20'ye yakın vekil bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Özellikle 'Seçilmeyecekler Listesi'nde yer alan isimler partiden giderek uzaklaştı.

    KRİZ SONA ERMEDEN YENİSİ PATLAK VERDİ
    Liste krizi ile büyüyen kriz, tüm partiyi sardı. Partide bölünme tartışmaları bile ayyuka çıkarken, Milletvekili , bir televizyon kanalında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Seçilmeyecekler Listesi'nde ismi yer alan ve duruma tepki gösteren Özdağ'ın hedefinde bu kez İYİ Parti Başkanı vardı. Partiye dışarıdan gelen talimatla atandığı iddia edilen Buğra Kavuncu'ya yüklenen Özdağ, üstünü örtmeden, evirip çevirmeden doğrudan 'İstanbul İl Başkanı 'cüdür' dedi.

    Özdağ'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Siyasetin, bir numaralı gündemi haline geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı iddiaları reddederek, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Akşener de, İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya sahip çıktı.

    AKŞENER'DEN 'PARTİYE OPERASYON' SAVUNMASI
    Akşener, Ümit Özdağ'ın ile ittifak iddialarına da sert şekilde yanot verdi. İYİ Parti'ye saldırıldığını söyledi, yeni bir 28 Şubat krizi yaşandığını iddia etti. Akşener, HDP iddialarını için, 'Büyük bir yalan' dedi.

    MUHALİFLER GEMİLERİ YAKTI
    Bölünmenin eşiğine gelen, vekillerin kazan kaldırdığı İYİ Parti'de Akşener birlik çağrısında bulundu. Ancak, 'Liste Krizi'nde isimleri yer alan ve tamamen ayrışan isimler grup toplantısına yine katılmadı.

    Toplantıya katılmayan isimlerin, ", Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ ve " olarak gözlemlenirken, katılan isimler ise Ayhan Erel ve Aylin Cesur oldu.

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