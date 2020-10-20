





'SURİYELİ SANDIM, YARDIM ETMEK İÇİN EV AYARLADIM'

Soumaya Raissi'ye Adana'da kalması için ev ayarlayan Feyzullah Y. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve daha önce de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenilen Feyzullah Y., ifadesinde, suçlamaları reddederek, ''Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.



