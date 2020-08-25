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    • 25.08.2020 Gazete
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    İngiliz Reuters 'deki doğalgaz keşfini baltalamak için yalan uydurdu, muhalefet de buna çanak tuttu!

    İngiliz haber ajansı Reuters oyun kurdu. Son 5 yılın en büyüğü olan doğalgaz keşfini baltalamak için yalan rakam uydurdu. Muhalefet de buna çanak tuttu.


    İngiliz haber ajansı Reuters oyun kurdu. Son 5 yılın en büyük doğalgaz keşfini baltalamak için yalan rakam uydurdu. Muhalefet de buna çanak tuttu.

    Başkan Erdoğan, 21 Ağustos'ta tarihi müjde vereceğini söyledi. Reuters ise 20 Ağustos gecesi 'son dakika' haberi geçti.

    İki Türk'e dayandırdığı haberde, doğalgaz rezervinin 800 milyar metreküp olduğunu belirtti! Beklentiyi yükseltti.

    320 milyar metreküplük rezervi değersizleştirip muhalefete gaz verdi. Onlar da lobiye eşlik etti.



    Fatih Sondaj Gemisi'nin bulduğu doğalgaz, 2023'te evlerde kullanılmaya başlanacak.

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