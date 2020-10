Bir İngiliz vatandaşı, 10 yıl önce Antalya Demre'deki Üçağız Yarımadası'ndaki kaçak yapıyı yıktırdı. İmar barışından faydalanarak denize sıfır villa yapımına başladı. Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa, bölge halkının tepkisini topladı.