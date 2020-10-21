Bakan Yardımcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı.





FETÖ ile mücadelenin simge ismi Hasan Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yılmaz aynı zamanda Hâkimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) hakim ve savcıların soruşturma ve atamalarına bakan Birinci Daire'de de görevlendirildi.



HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç konu ile ilgili şu tweeti attı: