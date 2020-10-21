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    • 21.10.2020 18:08
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    ile mücadelenin kritik ismine bir görev daha: Hasan Yılmaz üyesi oldu

    Başkan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Yardımcılığı görevine atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 1. Dairesi’nde de görevlendirildi.

    Nazif Karaman
    FETÖ'cülerin korkulu rüyasına kritik görev

    Başkan Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakan Yardımcı Cengiz Öner görevden alındı.

    Bakan Yardımcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı.



    FETÖ ile mücadelenin simge ismi Hasan Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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    Yılmaz aynı zamanda Hâkimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) hakim ve savcıların soruşturma ve atamalarına bakan Birinci Daire'de de görevlendirildi.

    HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç konu ile ilgili şu tweeti attı:

    "Adalet Bakanı ve Hakimler Savcılar Kurulu Başkanımız Sn.Abdulhamit Gül tarafından HSK Birinci Daire Üyeliği ile görevlendirilen Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ı tebrik eder, başarılar dilerim. Teşkilatımıza hayırlı olsun."
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