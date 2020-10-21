12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.S. ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.