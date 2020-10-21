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    • 21.10.2020 18:17
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    Savunmasında her şeyi inkar etti: 'da kullanıcısı sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

    'da, / soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık H.S. savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

    AA
    ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

    12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.S. ve avukatı katıldı.

    Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.



    İNKAR ETTİ!
    Sanık H.S. savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

    Mütalaayı kabul etmediğini belirten H.S, "FETÖ'nün mahrem imamları ile bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.



    MEVCUT HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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    Haberler Güncel Savunmasında her şeyi inkar etti: Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası