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    • Yaşam
    • 02.10.2020 Gazete
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    'ın botokslu ölümünde şok detaylar! Tutuklu doktorun sözleri tüyler ürpertti

    Henüz 38 yaşında olan Kübra, güzelleşmek uğruna yaşamını yitirdi. ’da , botoks yaptırdıktan sonra can verdi. Tutuklu doktorun sözleri tüyler ürpertti: Odadan ah diye sesler geliyordu.

    Ah Kübra Ah!

    Henüz 38 yaşında olan Kübra, güzelleşmek uğruna yaşamını yitirdi. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kübra Boyraz (38), botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti.

    Güzellik merkezinin merdiven altı olduğu belirtildi. 2 kişi, hapse gönderildi. Tutuklu Dr. Öner Özsoyer, aynı soruşturmada tutuklu estetik merkezi yetkilisi Erdal Doğru'nun Kübra Boyraz'a dolgu yaptığını, işlem sırasında kadının "ah" diye bağırmasını duyduklarını söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Erdal Doğru ilkokul mezunudur tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum."
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    Haberler Yaşam Kübra Boyraz'ın botokslu ölümünde şok detaylar! Tutuklu doktorun sözleri tüyler ürpertti