Güzellik merkezinin merdiven altı olduğu belirtildi. 2 kişi, hapse gönderildi. Tutuklu Dr. Öner Özsoyer, aynı soruşturmada tutuklu estetik merkezi yetkilisi Erdal Doğru'nun Kübra Boyraz'a dolgu yaptığını, işlem sırasında kadının "ah" diye bağırmasını duyduklarını söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Erdal Doğru ilkokul mezunudur tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum."