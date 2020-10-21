Emel Öztürk kimdir? Türkiye’nin sırlarını yurtdışına sızdıran Emel Öztürk kaç yaşında, nereli?

Emel Öztürk kimdir? Casusluk davasında tutuklanan Emel Öztürk kimdir kaç yaşında nereli? Özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Emel Öztürk'ün, gizli bilgileri yabancı istihbaratçı sevgilisine de ilettiği belirlendi. Gelişmenin ardından merak edilen soru ise Emel Öztürk kimdir oldu. İşte Emel Öztürk hakkında merak edilen bilgiler!

EMEL ÖZTÜRK KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünden mezun olan Emel Öztürk, New York Institute of Technology okulunda da eğitim aldı. İngilizce, Almanca ve Rusça konuşabilen Öztürk, Bosphorus Gaz Şirketi'nde çalışıyordu.