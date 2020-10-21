Enver Altaylı kimdir? FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı kaç yaşında, nereli?

Enver Altaylı kimdir? FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı kimdir, kaç yaşında, nereli? Enver Altaylı'nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Ümit Özdağ'ın açıklamalarında adı geçen Enver Altaylı kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
ENVER ALTAYLI KİMDİR?
01/11/1944 Ceyhan doğumlu. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim aldı. 1977-1980 arasında MHP'nin yayın organı Hergün Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ve başyazarlığını yaptı.
80'li yılların sonunda Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiğinde Orta Asya'ya gitti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altaylı, 27 Ağustos 2017 tarihinde ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İşte detaylar:
-Altaylı 1963'te Albay Talat Aydemir'in darbe teşebbüsü başarısız olunca Kara Harp Okulu'ndan atıldı.
-MİT'e, CIA'in Özbek asıllı casusu Ruzi Nazar 'eliyle' girdi, 1974'te MİT'ten uzaklaştırıldı.
-12 Eylül öncesi Alparslan Türkeş'in danışmanlığını yaptı.
İŞTE FETÖ'NÜN KARA KUTUSU ENVER ALTAYLI:
-Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un danışmanlığını yaptı. Özal döneminde Afganistan'da çalıştı. General Raşid Dostum'a örtülü ödenekten para götürdüğü skandalı patlak verdi.
-Eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Altaylı'nın dayıoğluydu. FETÖ finansörü Kavuncu, darbe girişiminin ardından Kazakistan'a kaçtı. Altaylı'nın FETÖ finansörü kardeşi Taha Altaylı da Kazakistan'da.
-Hablemitoğlu soruşturmasının tanığı eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Altaylı'nın, FETÖ'nün firari Türkiye imamı Mustafa Özcan'la Hablemitoğlu'yla görüşmek için kendisinden aracılık etmesini istedikleri, Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu tehdit ettiği tespit edildi.