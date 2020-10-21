Enver Altaylı kimdir? FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı kaç yaşında, nereli?

Enver Altaylı kimdir? FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı kimdir, kaç yaşında, nereli? Enver Altaylı'nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Ümit Özdağ'ın açıklamalarında adı geçen Enver Altaylı kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

01/11/1944 Ceyhan doğumlu. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim aldı. 1977-1980 arasında MHP'nin yayın organı Hergün Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ve başyazarlığını yaptı.