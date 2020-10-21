İşte karantina ve test şartı olmadan seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi

GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT

İyi araştırın

Hangi ülkelere gidebileceğinizi iyice araştırmanız gerekli. Havayolu şirketlerinin internet sitelerinde detaylı bilgiler var. Daha fazla bilgi için gidilecek ülkelerin sağlık bakanlıklarının sitelerine de linkler veriliyor. Nereye ve hangi şartlarda gidebileceğinizi (karantina vb. durumları) mutlaka inceleyin.



ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Bazı ülkeler kapılarını yabancılar için açsa da koronavirüs için ek bir sağlık sigortası talep ediyor.

Bu sigorta sayesinde kaldığınız sürede hastalanırsanız ücretsiz tedavi olabiliyorsunuz. Bu sigortayı nasıl alacağınız konusunda da araştırma yapın.