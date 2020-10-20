İSTANBUL DEPREMİNDE EN RİSKLİ YERLER

Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa Yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik özelliklerden dolayı. Bizim özellikle tersiyer dediğimiz kayalar yani iyi çimentolanamamış, yumuşak, kirli, kumlu, içerisinde su seviyesinin olduğu kaya zemin değil.