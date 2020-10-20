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    • 20.10.2020 16:58
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    Trafik denetimlerinde yeni dönem! Artık kitleri de kullanılıyor

    Son dakika haberine göre 'da trafik denetimlerinde yeni bir dönem başladı. Artık denetimlerde sürücülere kiti ile test yapılıyor. Durdurulan 8 sürücüye uygulanan test sonucunun pozitif çıkması üzerine bu kişilerden savcılık talimatı ile alınan kan ve idrar örnekleri doğrultusunda sürücü belgelerine el konuldu ve ceza kesildi.

    AA
    Trafik denetimlerinde yeni dönem!

    'da trafik denetimlerinde teknik cihazlarla test kitleri kullanılmaya başlandı.

    İstanbul ekipleri, kentte 16-17 Ekim'de "alkol ve etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

    Denetimde, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaktan 259 kişinin sürücü belgesi geçici süre geri alındı, 174 araç trafikten men edildi.

    Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

    Denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 kişinin, test sonucunun pozitif çıkması üzerine savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri doğrultusunda, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı, her sürücüye 6 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

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