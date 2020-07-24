Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.07.2020 10:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2020 10:35
    ABONE OL

    salgını nedeniyle askıya alınmıştı! 'dan 'ye pazar günü başlıyor

    (Kovid-19) salgınındaki normalleşme dönemiyle birlikte havacılık sektörü de hız kazanmaya başlıyor. Salgın nedeniyle askıya alınan 'dan 'ye pazar gününden itibaren yeniden başlıyor.

    Uçak seferleri pazar günü başlıyor!

    Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı ve özel havayolu şirketi n Wings'in gelecek pazardan itibaren 'ye ne başlayacağı belirtildi.

    Açıklamada, Afriqiyah Havayolları'ndan alınan bilgiye göre Libyalıların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin veren Başkanlık Konseyi kararı gereği, yalnızca gidiş olarak haftada 4 sefer yapılacağı kaydedildi.

    Libyan Wings Havayolları'nın ise Uluslararası Havalimanı Misrata'dan haftada 3 sefer gerçekleştireceği aktarıldı. Libya Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

    Haberler Ekonomi Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı! Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri