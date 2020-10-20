Koronavirüse rağmen akın akın geliyorlar! Adım atacak yer kalmadı

Edirne'de aralarında Bulgaristan vatandaşlarının da olduğu binlerce vatandaşın alışveriş yapmak için akın ettiği Saraçlar Caddesi'nde sosyal mesafe tarihe karıştı. Çoğunlukla Bulgaristan vatandaşlarının maskesini takmadığı görülen caddenin dolup taştığı objektiflere takıldı.



Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi korona virüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için Edirne'ye akın etmesi, öğrencilerin okul çıkışı çarşı merkezinde gezmesi ve Edirnelilerin alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi'ne gelmeleri caddenin dolup taşmasına neden oldu.