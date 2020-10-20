



KAZANDERE BARAJINDA YÜZDE 5.14'E KADAR DÜŞTÜ

İstanbul'a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos'da doluluk oranı 33,17, Ömerli barajında ise 45,70 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan baraj gölü ise Kuzey kıyılarında bulunan Kazandere baraj gölü oldu. Kazandere baraj gölünde doluluk oranı yüzde 5,14'e kadar geriledi. Aynı bölgede bulunan Papuçdere baraj gölünde doluluk oranı 8,27 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Darlık oldu. Darlık baraj gölünde bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 62,45 olarak kayıtlara geçti.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'un barajlarında 278.24 milyon metre küp su kalırken, bu son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olarak istatistiklerde yerini aldı. 2014 yılında yaşanan kuraklığın ardından 20 Ekim itibariyle barajlardaki su seviyesi 186 milyon metre küpe kadar gerilemişti. Ancak daha sonra yağışların artmasıyla birlikte 2015 yılında 576 milyon metre küpe kadar yükselmişti.