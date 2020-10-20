Ekim ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Bu bağlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 21 Ekim Türkiye geneli hava durumu raporu

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.