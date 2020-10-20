Ekim ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Bu bağlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte 21 Ekim Türkiye geneli hava durumu raporu
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 14°C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 16°C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karman çevreleri ile bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 18°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 22°C
Çok bulutlu
RİZE 16°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu