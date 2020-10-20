Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu