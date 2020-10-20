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    • 21.10.2020 06:02
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    Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor |

    tarafından yapılan son açıklamaya göre; "Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, , kıyıları, ile , , , , , , , çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi. İşte .

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; "Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi. İşte 21 Ekim hava durumu.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA 14°C, 23°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    İSTANBUL 15°C, 19°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 11°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 16°C, 22°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 16°C, 24°C

    Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA 11°C, 18°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    MANİSA 13°C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    MUĞLA 11°C, 22°C

    Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 18°C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA 19°C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 17°C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA 11°C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karman çevreleri ile bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 11°C, 19°C

    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 10°C, 18°C

    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    KAYSERİ 6°C, 21°C

    Parçalı bulutlu

    KONYA 11°C, 19°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    BOLU 8°C, 18°C

    Parçalı bulutlu

    DÜZCE 11°C, 20°C

    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU 8°C, 18°C

    Çok bulutlu

    ZONGULDAK 15°C, 20°C

    Çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 12°C, 22°C

    Çok bulutlu

    RİZE 16°C, 20°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    SAMSUN 15°C, 19°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    TRABZON 16°C, 19°C

    Çok bulutlu, sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 5°C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 3°C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 8°C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN 4°C, 18°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 11°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 14°C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT 15°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 17°C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Güncel Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | 21 Ekim HAVA DURUMU