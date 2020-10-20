



O YASAYA NE OLDU?

Google'a 'Araç park yeri kavgası' yazın, her gün birkaç adli vakayla karşılaşırsınız. Park yeri için millet birbirini öldürüyor artık! Eskiden trafiğin yoğun olduğu merkezi yerlerde kavga çıkardı ama vatandaş artık Avcılar'da mahalle arasında park yeri için birbirine baltayla saldırıyor!

Yeni binalarda otopark yapmak mecburiydi, ne oldu o yasa? Apartmanın altına iki kat otopark yapana fazladan imar alanı verilse fena mı olur? Sokak aralarını bile park yeri yapan İspark, hani kazandığı parayla kapalı otoparklar yapacaktı? Valeler hangi izinle yol kenarlarını otopark gibi işletiyor?

Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız. Transfer Merkezleri ile yeni yapılacak alanlarda 100 bin araçlık otopark sağlanacak. Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle iki katına çıkaracağız. Park Et-Devam Et uygulaması ile park sonrası toplu ulaşım kullanımı ücretsiz olacak.