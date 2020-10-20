





600 POLİS KATILDI

Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat, Çevik Kuvvet, TEM, KOM ve Asayiş şubesinden 600 polis katıldı. Özel Harekat ekipleri, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşı ile kırıldı.











ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona dronlar ile havadan da destek verildi.









