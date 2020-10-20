Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Taşıyan son durum nedir? Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Taşıyan hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Haziran ayından bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Hakan Taşıyan kimdir?
HAKAN TAŞIYAN SON DURUM NEDİR?
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan bir süredir, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Taşıyan, Ankara'da bulunan evine gönderildi. Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur. Çocukluk yıllarında bağlamaya ilgi gösteren Hakan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde bağlama çalmaya başladı. Askere gittiğinde de durmadı müziğe olan ilgisini asker arkadaşlarıyla da paylaşınca ünü komutanlara kadar gitti. Komutanlarının da desteği ile askerliği bitirdikten sonra ilk kasetini çıkardı.
Hakan Taşıyan'ın ilk kaseti oldukça ilginç bir şekilde çıktı. İlk kasetini çıkarmak için önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına görüşmeye gitti fakat o yapımcılar, Hakan Taşıyan'ın Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşündükleri için kendisine ilgi göstermedi. Bu durum karşısında üzülen sanatçı umudunu kaybetmedi ve rotasını Ankara'ya çevirdi. Ankara'da Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.
İkinci kaseti " Sensiz İki Gün" 1997 yılında çıktı ve Hakan Taşıyan'ın en iyi albümlerden birisi olarak raflarda yerini aldı. Bu albüm sonrasında milyonlarca hayranı oldu ve konserleri dolup taştı.
Daha sonra "Gözün Sevem" isimli albümünü çıkarttı. Hakan Taşıyan çıkarttığı her albümde dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.
İlk olarak 1998 yılında "Hesabım Bitmedi" isimli dizide rol alan Hakan Taşıyan'ın oyunculuğu çok beğenildi. Taşıyan bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.
2001 yılında ise "Güz Gülleri" isimli dizide Kemal karakteri ile baş rol oynadı. Bu dizide oynarken birçok usta oyuncuyla aynı kadroda yer aldı.