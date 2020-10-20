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    • 20.10.2020 16:14
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    SON DAKİKA: 'de drone ile takip edilen operasyonunda 7 tutuklama

    Son dakika haberi... 'de düzenlenen operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

    AA
    Drone ile uyuşturucu operasyonu!

    'de düzenlenen operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yapılan ve drone ile takip edilen baskınlarda ikisi kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 397,94 gram afyon sakızı, 181,52 gram , 36,70 gram esrar, 1,90 gram eroin, 33 sentetik uyuşturucu hap ile iki hassas terazi ele geçirildi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalar sırasında bir evde buzdolabından uyuşturucu çıktı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise şubedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Eskişehir'de drone ile takip edilen uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama