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    • 20.10.2020 12:23
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    Başsavcılıktan 'li hakkında flaş soruşturma

    haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı, il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.

    NE OLMUŞTU?
    Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, ndeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.

    Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

    Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

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    Haberler Güncel Başsavcılıktan HDP'li Remziye Tosun hakkında flaş soruşturma