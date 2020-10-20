Taksicilerden, İBB'nin yeni taksi yönetim sistemine tepki

İmamoğlu'na seslen Aksu, şöyle devam etti:

"İmamoğlu, 'teknoloji' diyor ama mevcut taksicilere bu desteği vermemesi bir yana, bizim yapmamıza dahi izin vermiyor. İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değildir. Mevcut taksilere teknoloji desteği verilmeli, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimleri tekrar başlatılmalı ve ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil ve benzeri eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca bir yandan korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışmasında bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kayıbı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. İmamoğlu'nun 'Biz meslek temsilcileri ile anlaştık.' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir. İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır."

Aksu, İstanbul'da her 100 dakikanın 76'sının trafikte beklemekle geçtiğine dikkati çekerek, trafik sorunu çözülmeden, akıllı dijital sisteme geçilmeden, korsan taşımacılık tamamen bitmeden, tarafsız bir bilimsel saha çalışması yapılmadan taksi sayısının arttırılması sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

İstanbul'un ilave taksiye değil dijital donanımlı taksiye ve eğitimli taksiciye ihtiyacı olduğunu dile getiren Aksu, bu sebeple kendilerine yönelik yapılan algı oyununa dahil olmak istemediklerini kaydetti.