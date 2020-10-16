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    • 16.10.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan tartışmalarına son noktayı koydu

    Başkan , Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tartışmalarına son noktayı koydu: Yeni ’de ilan edilen zaman neyse odur. Haziran 2023’tür...


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada tartışmalarına sert çıktı:

    uzun yıllar boyunca eğitimin her kademesiyle birlikte, yükseköğretimde de sıkıntılar yaşamıştır. Gençlerimiz ve ailelerimiz belli şehirlerde bulunan üniversitelere ulaşabilmek için büyük fedakarlıklara katlanıyordu.




    Bugün 207 kamu ve vakıf üniversitemiz 8 milyon 267 bin öğrencimize öğretim veriyor. Başlatacağımız Anadolu Projesi ile Anadolu'daki üniversiteleri gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini istiyoruz.

    Milletimizin huzurunu bozacak hiçbir beyanı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Çıkıyorlar ''... Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir.

    Erdoğan "Suriye'de, Azerbaycan'da zulüm var seyir mi edelim" dedi.




    EMİNE ERDOĞAN'DAN 50 EV
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'de evleri yerle bir edilen siviller için bağışladığı 50 ev, sahiplerine teslim edildi. Fatma Ahmet, "Kalacak yerimiz yoktu. 'dan Allah razı olsun" dedi.

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