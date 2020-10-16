Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada seçim tartışmalarına sert çıktı:
Türkiye uzun yıllar boyunca eğitimin her kademesiyle birlikte, yükseköğretimde de sıkıntılar yaşamıştır. Gençlerimiz ve ailelerimiz belli şehirlerde bulunan üniversitelere ulaşabilmek için büyük fedakarlıklara katlanıyordu.
Bugün 207 kamu ve vakıf üniversitemiz 8 milyon 267 bin öğrencimize öğretim veriyor. Başlatacağımız Anadolu Projesi ile Anadolu'daki üniversiteleri gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini istiyoruz.
Milletimizin huzurunu bozacak hiçbir beyanı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Çıkıyorlar 'Erken seçim'... Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir.
Erdoğan "Suriye'de, Azerbaycan'da zulüm var seyir mi edelim" dedi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN 50 EV
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Suriye'de evleri yerle bir edilen siviller için bağışladığı 50 ev, sahiplerine teslim edildi. Fatma Ahmet, "Kalacak yerimiz yoktu. Emine Hanım'dan Allah razı olsun" dedi.