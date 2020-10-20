DHBT başvurusu ne zaman? ÖYM DHBT sınav başvuru takvimi nasıl?

DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınav başvuru tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına girecek ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmak isteyen vatandaşlar DHBT başvurusu ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. DHBT sınavı 60 dakika sürecek. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Peki, DHBT başvurusu ne zaman?

DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.