VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl binlerce öğrenci VGM geri ödemesiz burslarından faydalanmak istiyor. Üniversite öğrencileri ve ortaöğretim öğrencileri VGM burs işlemlerini tamamlıyor. Üniversite için başvuru dönemi devam ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak'ta açıklanmıştı.