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    • 19.10.2020 12:51
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    Kobani soruşturmasında flaş gelişme: le serbest bırakıldı

    Son dakika haberine göre Eski Büyükşehir Belediye Başkanı , Kobani eylemleri soruşturması kapsamında şartıyla serbest bırakıldı.

    AA
    Kobani soruşturmasında flaş gelişme: Ahmet Türk...

    Türk, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.

    Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Türk'ün şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

    SORUŞTURMA
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

    7 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

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