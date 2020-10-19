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    • 19.10.2020 18:03
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    SON DAKİKA: lerde yapmak üzere eğitilen 'lı 4 terörist tutuklandı!

    Son dakika haberi... lere için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Metropol teröristleri tutuklandı!

    Son dakika haberi... Metropollere saldırı için eğitilen ve güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılım yapan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

    İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON
    İstanbul ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

    Bu arada terörist İ.K'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olduğu belirlendi.

    Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı öğrenildi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı 4 terörist tutuklandı!