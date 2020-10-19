Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2020 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 15:12
    ABONE OL

    Son dakika: ve 'da terör operasyonu: Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı!

    Son dakika haberine göre, ve 'da terör örgütü 'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılım yapan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

    ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





    Bu arada terörist İ.K'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olduğu belirlendi.

    Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı öğrenildi.


    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu: Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı!