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    • 19.10.2020 10:09
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    Son dakika: Adana'da şüpheli araç zehir deposu çıktı: 205 bin hap ve 8 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Adana'da kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta kapılara gizlenmiş 205 bin hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

    AA
    Şüpheli araç zehir deposu çıktı!

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi.

    İçinde iki kişinin bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan ekip "dur" ihtarında bulundu.

    Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı. Ekip, kovalamaca sonucu amca çocukları olduğu öğrenilen şüpheliler R.S. ve R.S'yi yakaladı.



    205 BİN UYUŞTURUCU HAP VE 8 KİLO 250 GRAM ESRAR
    Zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle inceleme yapıldı.





    Köpeğin, aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar bulundu.



    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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