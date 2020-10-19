



205 BİN UYUŞTURUCU HAP VE 8 KİLO 250 GRAM ESRAR

Zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle inceleme yapıldı.











Köpeğin, aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar bulundu.









Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.











