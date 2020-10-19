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    : ndan sı açıklaması! Türkiye'de kaç noktada karantina sürüyor?

    haberine göre , salgını nedeniyle il ve ilçelerde uygulanan kararlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, 19 ilde "1 belde, 21 köy ve 12 mahalle" olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantinanın devam ettiği bildirildi.

    Bakanlıktan flaş karantina açıklaması! Kaç noktada sürüyor?

    , salgını nedeniyle il ve ilçelerde uygulanan kararlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, 19 ilde "1 belde, 21 köy ve 12 mahalle" olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantinanın devam ettiği bildirildi.

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    İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
    Kovid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir.

    Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232'dir.

    Toplam 70 ilimizdeki 1.064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından koronavirüs karantinası açıklaması! Türkiye'de kaç noktada karantina sürüyor?