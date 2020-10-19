EGM'den sahte 'e-posta' uyarısı!

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Son dönemde çeşitli firmaların e-posta adreslerine EGM'ye ait e-posta adres uzantısının taklit edilmesi suretiyle oluşturulan sahte e-posta adresleri üzerinden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın isminin kullanılarak 'Polisin Son Davetiyesi' içerikli e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Firmalarımızın e-posta adreslerine gelen bu tarz maillerin içeriğindeki linklere tıklaması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riski oluşturmaktadır. Firmalarımızın bu tarz içerikler ile karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir. Söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.