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    • 19.10.2020 16:23
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    SON DAKİKA: Başkanı Altun'dan " Türklerinin milli iradesine saygı duyun" açıklaması

    Son dakika haberi... Başkanı , "Olağan şüpheliler, 'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı inin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye uyardı: Saygı duyun!

    Altun, Twitter hesabından, Kuzey Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ine yönelik yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs'ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım."


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kıbrıs Türklerinin milli iradesine saygı duyun" açıklaması