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    • 19.10.2020 11:08
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    SON DAKİKA: merkezli 5 ilde operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    SON DAKİKA HABERİ... merkezli 5 ilde, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    DHA
    5 ilde düğmeye basıldı! Tek tek yakalandılar
    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 şüphelinin örgütün 'mahrem imam'larınca ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik zamanlarda arandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ'da şüphelilerin evlerine şafak baskını yapıldı.



    Eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan 1 polis memuru ve 11 kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var