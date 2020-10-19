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    • 19.10.2020 08:44
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    'ın Başkale ilçesinde operasyonu!

    'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 6 kilogram 572 gram eroin ile 2 kilogram 810 gram ele geçirildi.

    İHA
    Başkale'de uyuşturucu operasyonu!

    'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 6 kilogram 572 gram eroin ile 2 kilogram 810 gram ele geçirildi.
    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Bu çalışmalar kapsamında Narkotik , Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

    Yapılan aramada; 6 parça halinde 6 kilogram 572 gram eroin maddesi, 4 parça halinde 2 kilogram 810 gram Afyon Sakızı ele geçirildi. Elde edilen ilgili olarak araç sürücüsü S.Y. ve yanında bulunan B.Y., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk
    edilecek.

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