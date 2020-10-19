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    • 19.10.2020 16:47
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    aşığı Demirtaş’tan 37 kişinin öldüğü olaylarına ilişkin skandal açıklama: Şiddet yoktu

    Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan , ’nin çağrısı üzerine başlayan olaylarıyla ilgili skandal bir açıklamada bulundu. Demirtaş, 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin “Şiddet, yaralanma ya da ölüm meydana gelmedi” dedi. Demirtaş'ın "şiddet yoktu" dediği olaylarda terör örgütü yandaşları tarafından barikatlar kurulup yollar kesilmiş, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, , taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verilmişti.

    Demirtaş’tan skandal açıklama: Şiddet yoktu

    Gazete Duvar için bir yazı yayımlayan eski Eş Başkanı , ikisi polis 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 400'ün üstünde vatandaşın yaralandığı olaylarında, herhangi bir şiddet olayı, ölüm ve yaralanmanın meydana gelmediğini söyledi.

    'ÇAĞRI ŞİDDET İÇERMİYORDU'
    HDP'nin çağrısının şiddet içermediğini söyleyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "HDP'nin 6 Ekim akşamı saat 21.50'de yayımladığı açıklamadan sonra 'de ve dünyanın birçok yerinde çeşitli gösteriler yapıldı. Ki zaten bu gösteriler Ağustos 2014'ten itibaren yapılan gösterilerin bir devamı niteliğindeydi ve etkili de oldu. Ancak tek bir şiddet olayı, yaralanma ya da ölüm meydana gelmedi. Zaten ertesi sabah hiçbir gösteri ya da olay da yoktu. Her yer sakin ama kaygılı bir bekleyiş içindeydi. Biz HDP olarak Kobani sınırındaki Suruç'ta kitlesel bir mitingin yapılmasının iyi olabileceğini tartışıyor ve bunun imkanlarını araştırıyorduk."

    NE OLMUŞTU?
    Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te / yandaşları, /PKK mensuplarının eğitildiği Kobani'yi (Ayn el Arap) bahane edip ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına neden olmuştu. Olaylarda terör örgütü yandaşları tarafından barikatlar kurulup yollar kesilmiş, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, , taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verilmişti.

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    Haberler Güncel PKK aşığı Demirtaş’tan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin skandal açıklama: Şiddet yoktu