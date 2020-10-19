Türkiye bölgenin sağlık merkezi oldu! Iraklı hastalar Türkiye'de şifa bulacak

Hastanenin Uluslararası Hizmetler ve Projeler Direktörü Mehmet Ersoy, Türkiye'nin salgının ilk başlangıcından itibaren sağlık alanında yaptığı çalışmalar dünyada takdir gördüğünü belirterek, "Salgını kontrol altına alabildiğimiz için yurtdışından gelen çocuk ve bebek hastalarımızı ağırlıklı olarak kabul etmeye başladık. Irak Sağlık Bakanlığı ile bir proje yürütüyoruz. Hem Dışişleri, hem Sağlık Bakanlığı hem de kendi girişimlerimizle özel bir charter (tarifesiz) uçuşla toplam 149 yolcuyu getirdik. Bunların 79 hasta. 65'i çocuk ve bebek. Diğerleri ise refakatçileri. Irak'ta bu tedavilere çok ihtiyaç var. Şifalarını burada bulmuş şekilde ülkelerine gere göndeririz" diye konuştu.