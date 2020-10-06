CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani' olayları üzerinden HDP'ye sahip çıkarak CHP-HDP kirli ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bir garip açıklama yaparak HDP'li vekillerin tutuklanmasının asıl sebebinin millet ittifakı'nı dağıtmak olduğunu öne sürdü.

HDP'ye yapılanların haksızlık olduğunu ifade ederek "yanındayız" mesajı verdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.

İNCE'DEN CHP-HDP İTTİFAKINA GÖNDERME

Daha önce de CHP'nin içinden bir isim bu ittifaka gönderme yapmıştı. İnce mitinginde terör ile ilişkisi olanları aramızda istemiyoruz demişti. Muharrem İnce, hareketine katılamayacak olanları HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı.

İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" dedi.