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    • 07.10.2020 00:17
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    Kirli ittifak bir kez daha gözler önünde! 'Kobani' üzerinden 'ye sahip çıktı

    'li Kemal 'Kobani' olayları üzerinden 'ye sahip çıkarak CHP-HDP kirli ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bir garip açıklama yaparak HDP'li vekillerin tutuklanmasının asıl sebebinin millet ittifakı'nı dağıtmak olduğunu öne sürdü. HDP'ye yapılanların haksızlık olduğunu ifade ederek "yanındayız" mesajı verdi. HDP çağrısı üzerine 2014'te terör örgütü / yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.

    'li Kemal 'Kobani' olayları üzerinden 'ye sahip çıkarak CHP-HDP kirli ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Kılıçdaroğlu grup konuşmasında bir garip açıklama yaparak HDP'li vekillerin tutuklanmasının asıl sebebinin millet ittifakı'nı dağıtmak olduğunu öne sürdü.

    HDP'ye yapılanların haksızlık olduğunu ifade ederek "yanındayız" mesajı verdi.

    HDP çağrısı üzerine 2014'te terör örgütü / yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.

    İNCE'DEN CHP-HDP İTTİFAKINA GÖNDERME
    Daha önce de CHP'nin içinden bir isim bu ittifaka gönderme yapmıştı. İnce mitinginde terör ile ilişkisi olanları aramızda istemiyoruz demişti. , hareketine katılamayacak olanları HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı.

    İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Kirli ittifak bir kez daha gözler önünde! Kılıçdaroğlu 'Kobani' üzerinden HDP'ye sahip çıktı