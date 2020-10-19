Ateş, öksürük ve nefes darlığı hala Covid-19'a sahip olabileceğinizin temel işaretleridir, ancak uzmanlar artık enfeksiyona işaret eden başka belirtiler olduğunu söylüyor. Bazıları tipik bir soğuk algınlığı gibidir; diğerleri grip belirtilerine benzer ve birkaçı oldukça olağandışı belirtilerdir.

Schaffner, "Yeni olarak Kovid ayak parmaklarını, tat ve koku kaybını öğrendik. Aslında hafıza kaybı ve zihinsel problemler üretebileceğini öğrendik - henüz merkezi sinir sistemini nasıl etkilediğinden tam olarak emin değiliz, ancak bazı hastaların hezeyanlarının olduğunu tespit ettik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, semptomların herhangi biri veya tümü virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. Ancak Scaffner, birçok doktorun çoğu insanın bir hafta içinde hastalığın belirtilerini göstereceğini keşfettiğini söyledi.